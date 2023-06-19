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Canlı yayın sırasında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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