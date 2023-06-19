Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayın sırasında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Canlı yayın sırasında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 15:40 Kütahya'da sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64904cbe1d7c1641e320f8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burdur'da yetiştirip suyunu çıkarıyorlar! Litresi 10 bin Euro İntihara kalkışan adama linç girişimi Ankara'da sağanak etkili oldu; yollar göle döndü Deprem anına dair korkunç görüntü ortaya çıktı Milyonlarca hacı adayı Kâbe'ye kavuştu Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme İntihara kalkışan genç kız, ifadesinde her şeyi anlattı! Okul arkadaşı tutuklandı Kirasını 2 kat zamlayan ev sahibi eşyalarını atıp evi başkasına kiraladı Yaz öncesi denizdeki kabus hortladı