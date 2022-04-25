Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayın sırasında kaza yaptı Canlı yayın sırasında kaza yaptı 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 17:55 Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobilinde cep telefonuyla canlı yayın yapan bir kişi, kavşakta refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266b656e928a2453f3be513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada