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Canlı yayın sırasında kaza yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobilinde cep telefonuyla canlı yayın yapan bir kişi, kavşakta refüje çarparak şarampole yuvarlandı.

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