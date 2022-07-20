  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!''

Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!''

Habertürk canlı yayınında Türkiye'deki ekonomik kriz konuşulurken, Yeni Şafak yazarı Ali Saydam ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın tartışması yayına damgasını vurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi''
Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı
İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı!
Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı
İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor
Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi
İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti
Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı