Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü''

KRT TV ekranlarında her salı yayımlanan Şimdiki Zaman'da daimi konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin son oy oranını %28 olarak açıkladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ad90bd1ddbb31720ab3f3" allowfullscreen></iframe>