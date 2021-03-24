Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü'' Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü'' 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 09:15 KRT TV ekranlarında her salı yayımlanan Şimdiki Zaman'da daimi konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin son oy oranını %28 olarak açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ad90bd1ddbb31720ab3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler İmamoğlu'ndan canlı yayında Mansur Yavaş'a mesaj Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünür müsünüz?' sorusuna dikkat çeken yanıt İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben izleyiciyi ekran başına kilitledi Sanem Çelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a böyle veda etti İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar