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  4. Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü''

Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü''

KRT TV ekranlarında her salı yayımlanan Şimdiki Zaman'da daimi konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin son oy oranını %28 olarak açıkladı.

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