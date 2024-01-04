Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında açıkladı: ''Emekli maaşları için bir çalışma var!'' Canlı yayında açıkladı: ''Emekli maaşları için bir çalışma var!'' 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 07:50 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 07:50 Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, emekli zamlarıyla ilgili önemli kulis bilgileri verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6596391e4f16ea33180be803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! Son seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Yüzlerce milyon TL'lik ''yavru'' vurgunu: Bir şehir sokağa döküldü Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin