Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' Canlı yayında açıkladı: ''Fethullah Gülen'in öldüğünün haberini alırız'' 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 07:55 Güncelleme: 03 Haziran 2024 Pazartesi 07:55 Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün ABD'de bulunan Pensilvanya'daki ininden gelen dikkat çeken görüntülerin ardından Nedim Şener canlı yayında "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665d4cc86715733ef101f1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz vahşete uyandı: Onlarca sokak köpeğini katlettiler Hatay'da büyük patlama; ortalık savaş alanına döndü Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti İstanbul'da pazar pikniği kötü bitti Yenilenen seçimlerde eşinin yerine aday oldu ve kazandı Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Kızlar kapıştı, erkekler izledi...