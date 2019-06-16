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  3. 16 Haziran 2019 15:02

Canlı yayında Atatürk için skandal sözler !

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mülteci’ dedi.

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