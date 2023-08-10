Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:55 Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, canlı yayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda krize neden olacak bir isteği olduğunu öne sürerek bu isteği açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4c21b9c7c176b8a033677" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet Tan Taşçı trafik kazası geçirdi İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt! İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü! Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı