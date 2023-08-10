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Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, canlı yayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda krize neden olacak bir isteği olduğunu öne sürerek bu isteği açıkladı.

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