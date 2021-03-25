Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia

CHP PM Üyesi Eren Erdem, yeni kabineye dair kulis iddialarına canlı yayında bir yenisini ekledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer almak için talip olduğu koltuğu açıkladı.

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