Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia 25 Mart 2021 Perşembe Saat: 23:20 CHP PM Üyesi Eren Erdem, yeni kabineye dair kulis iddialarına canlı yayında bir yenisini ekledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer almak için talip olduğu koltuğu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605cf0961589e53b1159c773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar A Spor Fenerbahçe muhabirinin canlı yayında zor anları Ahmet Selim Kul: Erol Bulut sezon sonuna kadar kalıyor Sokak ortasında mastürbasyon skandalı! THY'nin 2 uçağına bomba ihbarı Bakanlık tarafından paylaşılan klip büyük beğeni aldı Yaralı halde soyguncuları sandalye ile kovaladı! ''Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir'' Camdaki Kız'ın yeni tanıtımına damga vuran sahne