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  4. Canlı yayında Bakan Soylu'ya şok suçlama: ''AK Partili eski bakanın ofisini dinletti''

Canlı yayında Bakan Soylu'ya şok suçlama: ''AK Partili eski bakanın ofisini dinletti''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, eski AK Partili bir bakanın ofisini dinlettiğini iddia etti.

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