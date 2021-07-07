Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha 07 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 09:10 KRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında konuşan Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, "Süleyman Soylu'nun istediği yeni bakanlık" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e54554e580db35b6013693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha ‘Tosuncuk'un kaçak villası mühürlendi Suudi Arabistan'da evin çatısında dolaşan aslan paniğe neden oldu TRT spikeri Levent Özçelik'in İtalya - İspanya maçındaki hatası olay oldu İnce'den Kılıçdaroğlu'na: ''Beni niye sattınız?'' Selde 32 kişi mahsur kaldı Polisten Tosuncuk'a etten duvar! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Evine gizlice giren tacizciyi son anda fark etti!