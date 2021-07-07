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Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha

KRT'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında konuşan Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, "Süleyman Soylu'nun istediği yeni bakanlık" diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

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Canlı yayında Bakan Süleyman Soylu'yla ilgili bir olay iddia daha
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