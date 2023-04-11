Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı 11 Nisan 2023 Salı Saat: 11:55 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6435207c58899f3379697583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! Medyada yapay zeka devrimi: Haberleri sanal spiker sunacak Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi Bakan'ı caddede Togg ile gören gençlerden ilginç soru Trabzon'da deprem alarmı: 4 blok için yıkım kararı alındı Camide dehşet! Namaz kıldıran imamı sırtından bıçakladı