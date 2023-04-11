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Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

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