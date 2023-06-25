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Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler

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Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için söylediği sözler tartışma yarattı.

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