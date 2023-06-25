Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler 25 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:35 Güncelleme: 25 Haziran 2023 Pazar 22:35 Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için söylediği sözler tartışma yarattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649896fa1d5b1e2dbd163487" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var Pendik’te yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı 59'luk Hülya Avşar'dan bikini şov!