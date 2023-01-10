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  4. Canlı yayında bir anda fenalaştı... Kendimi pek iyi hissetmiyorum

Canlı yayında bir anda fenalaştı... Kendimi pek iyi hissetmiyorum

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Kanada’da bir televizyon kanalının haber bülteninde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı.

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