Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında bir anda fenalaştı... Kendimi pek iyi hissetmiyorum Canlı yayında bir anda fenalaştı... Kendimi pek iyi hissetmiyorum 10 Ocak 2023 Salı Saat: 19:55 Güncelleme: 10 Ocak 2023 Salı 19:55 Kanada’da bir televizyon kanalının haber bülteninde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bd98782bd10472c16f79d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizli'de orman yangını Bekçi ve kardeşleri doktoru dövüp, hastaneyi birbirine kattı Kılıçdaroğlu'ndan rest: ''CHP'nin tüm dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz'' Erdoğan, ''1 kilo süt 10 lira oldu'' diyerek destek isteyen kadına bu yanıtı verdi Ümit Özdağ'dan Bahçeli2ye çok sert ajan yanıtı 4 ilde ''Bylock'' operasyonu: 16 gözaltı İntihar eden asker 7 yıl sonra şehit sayıldı Salep sevenlere kötü haber! İçtiğiniz salep değil Ölen inek kuduz çıktı! İlçeye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı