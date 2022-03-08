Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı 08 Mart 2022 Salı Saat: 17:01 İngiltere’de yayınlanan The One Show isimli bir televizyon programı ilginç bir olaya şahit oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622761a924ecaa28450f4d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı Müge Anlı'nın kadınlar günü mesajı stüdyoyu ayağa kaldırdı Masumlar Apartmanı'nda Safiye kritik kararın eşiğinde Serenay Sarıkaya'nın ''ayçiçek yağı'' videosu sosyal medyayı salladı İstanbul'da sosyal medyada beğeni uğruna ölüm yolculuğu Polis baskınında polisi de şoke eden ayrıntı Başkent'te ''avcı emlakçılar'' operasyonu: 37 gözaltı Pes dedirten olay! Bebek bezi paketinden çıktı Zelenski: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum