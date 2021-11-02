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  4. Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...''

Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...''

Söylemezsem Olmaz'a katılan Nihat Doğan, canlı yayında Kanal D Ana Haber'in eski spikeri Buket Aydın'ı hedef aldı.

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