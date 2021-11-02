Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...'' Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...'' 02 Kasım 2021 Salı Saat: 10:50 Söylemezsem Olmaz'a katılan Nihat Doğan, canlı yayında Kanal D Ana Haber'in eski spikeri Buket Aydın'ı hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6180edd9713ef77b1457499b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman İstanbul'da çatıda can pazarı! 3 kişi ölüme atladı TOGG paylaştı: Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi Kutlamalarda kabus! 20 metreden yere çakıldı Bir kadın cinayeti daha! ''Anneni öldürdüm, kaçıyorum!'' Aslıhan Malbora'nın bu dansı Üç Kuruş dizisine damga vurdu Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu