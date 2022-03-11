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  4. Canlı yayında bunu da gördük! Bahar Candan ayçiçek yağıyla yıkandı!

Canlı yayında bunu da gördük! Bahar Candan ayçiçek yağıyla yıkandı!

Al Sana Haber programında sunucu Seyhan Soylu, canlı yayına geç kalan ve sıvı yağ fiyatlarını az bulan Bahar Candan‘ın üzerine sıvı yağ döktü.

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