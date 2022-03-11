Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında bunu da gördük! Bahar Candan ayçiçek yağıyla yıkandı! Canlı yayında bunu da gördük! Bahar Candan ayçiçek yağıyla yıkandı! 11 Mart 2022 Cuma Saat: 07:50 Al Sana Haber programında sunucu Seyhan Soylu, canlı yayına geç kalan ve sıvı yağ fiyatlarını az bulan Bahar Candan‘ın üzerine sıvı yağ döktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622ad509ed93e523730d75f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu daha fragman! Asıl kar yağışı şimdi başlıyor Ukrayna, Putin'in ölüm konvoyunu böyle vurdu Habertürk canlı yayınında muhabir ve spikerin iltifat yarışı olay oldu Tüm dünya dehşet içinde izledi! Maymun yakaladığı martıyı böyle yedi Rusya çocuk hastanesini vurdu! Çok sayıda ölü var, görüntüler tüyleri diken diken etti Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi Sivas'ta can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var İstanbul girişinde 8 kilometrelik kuyruk oluştu! Kamyon ve TIR'lar için yeni karar Kurak günler geride kaldı... Barajlar ağzına kadar doldu