  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Mayıs 2019 15:06

Canlı yayında Burcu Esmersoy'a sert sözler

Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, konuk olduğu magazin programında bir dönem aynı televizyon programında yer aldığı Burcu Esmersoy'a sert göndermelerde bulundu.

Video Galeri
İsrail polisi, gıda yardımlarına el koydu
İsrail polisi, gıda yardımlarına el koydu
Video Galeri
Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği
Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği
Video Galeri
Camide ''pes'' dedirten olay kamerada
Camide ''pes'' dedirten olay kamerada
Video Galeri
Fuhuşa sınırdışı
Fuhuşa sınırdışı
Video Galeri
Minik Yasin bu kazada hayatını kaybetti
Minik Yasin bu kazada hayatını kaybetti
Video Galeri
İstanbul'da şoke eden görüntüler ! Polis UBER'ciyi böyle götürdü
İstanbul'da şoke eden görüntüler ! Polis UBER'ciyi böyle götürdü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM