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  4. Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

tv100 ekranındaki Hande Aydemir ile Karşı Mahalle programının konukları Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay canlı yayında birbirine girdi.

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