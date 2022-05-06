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Canlı yayında büyük ''sığınmacı'' kavgası

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim TV100 ekranlarındaki Sağlı Sollu adlı tartışma programına da yansıdı. Canlı yayında Ali Turan ile Barış Yarkadaş karşı karşıya geldi.

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