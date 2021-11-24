Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' 24 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 10:01 CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan gazeteci Melik Yiğitel, İYİ Partili Aytun Çıray'a ''Kapat telefonu hadsiz'' diyerek bağırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619de33eea44b34fb25c4a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...'' AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik'' İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik'' Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı İstanbul’da beklenen yağış başladı