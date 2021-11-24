  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz''

Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz''

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan gazeteci Melik Yiğitel, İYİ Partili Aytun Çıray'a ''Kapat telefonu hadsiz'' diyerek bağırdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi
İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi
Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin?
AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...''
AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik''
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü
Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik''
Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
İstanbul’da beklenen yağış başladı