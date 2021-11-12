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  4. Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi

Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi

Seyhan Soylu ’nun moderatörlüğünde Flash Tv’ de yayınlanan ‘Al Sana Haber ‘ programında ilginç anlar yaşandı.

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