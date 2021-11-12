Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi Canlı yayında çok ilginç anlar: Bahar Candan ve Nihat Doğan'a beyin verdi 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 15:40 Seyhan Soylu ’nun moderatörlüğünde Flash Tv’ de yayınlanan ‘Al Sana Haber ‘ programında ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618e60d129b3993bcd358883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP’den Erdoğan’a ''Dolar 10 lira olsa kim şaşırır ?'' videosu Bakan Özer'den ara tatil mesajı Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci sorusuna dikkat çeken yanıt Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı Dağda kaybolan kadın 100 saat sonra bulundu Cem Yılmaz, bu bir iddia değil, realite deyip bombayı patlattı