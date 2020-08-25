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  3. 25 Ağustos 2020 07:50

Canlı yayında dehşet! Darp görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

TikTok fenomeni Gökhan Ö.'nün, bir kadını dövdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Twitter'da saldırganın tutuklanması için kampanya başlatıldı.

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