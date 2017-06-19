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  3. 19 Haziran 2017 11:15

Canlı yayında depreme yakalandı

İzmir'de, 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından orta büyüklükte çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, kentteki bir radyoda program yapan sunucu 5.3 büyüklüğündeki depreme stüdyoda yakalandı.

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