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Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi

Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında sıra dışı anlar yaşandı. Konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü.

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