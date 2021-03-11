Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi Canlı yayında dev ekran üzerine devrildi 11 Mart 2021 Perşembe Saat: 20:35 Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayını sırasında sıra dışı anlar yaşandı. Konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604a54e9e684b44b9d357663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener'in konvoyunda kaza Balıkçıların ağından ''iPhone''lar çıktı! İnanılmaz görüntü Bakan Koca’nın canlı yayınında ''öldürüm lan seni'' sesi Sosyal medya bu olayı konuşuyor! iPhone 12 dolu konteyner buldular Kağıthane'de çocuk tacizcisine dayak kamerada Türkiye bu olayı konuşuyor! ''Eniştem ormanda tecavüz etti'' Yolcu bağırınca rotasını hastaneye çevirdi Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patlama anı kamerada Kandillerle ilgili ezber bozan açıklama!