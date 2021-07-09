Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası Canlı yayında dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 07:50 AK Partili eski milletvekili ve Gelecek Partili Selçuk Özdağ, canlı yayında Gelecek Partisi olarak 50 milletvekili ile görüştüklerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e7d58b2664752dd552fda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs... Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Foça'da korkutan orman yangını Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar