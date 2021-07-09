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Canlı yayında dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası

AK Partili eski milletvekili ve Gelecek Partili Selçuk Özdağ, canlı yayında Gelecek Partisi olarak 50 milletvekili ile görüştüklerini açıkladı.

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