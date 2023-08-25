Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında dikkat çeken CHP ve Kılıçdaroğlu iddiası Canlı yayında dikkat çeken CHP ve Kılıçdaroğlu iddiası 25 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:56 Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için aldığı kararı açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e8509a0e6be97aa72676d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de yağış, sel ve heyelan! Evler boşaltıldı Biri bitmeden diğeri başlıyor! Bir büyük orman yangını daha Cemal Enginyurt eşekli protestoda Erdoğan'ı, Erdoğan'a şikayet etti Sınırda büyük operasyon! Hepsi TIR'ın motorundan çıktı Sokak ortasında kan donduran cinayet İstanbul'da çatışma: 2'si polis 3 yaralı var, 1 kişi de öldü! İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti Gece yarısı esrarengiz patlama! Duyan kendisini sokağa attı İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın