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  4. Canlı yayında dikkat çeken CHP ve Kılıçdaroğlu iddiası

Canlı yayında dikkat çeken CHP ve Kılıçdaroğlu iddiası

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için aldığı kararı açıkladı.

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