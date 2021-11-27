Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!'' Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!'' 27 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 12:25 Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rahatsızlığı nedeniyle" aday olmayacağını öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a1f9a5f044a40db9576a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs! ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale Meclis'te olay sözler: ''Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?'' Bursa'da, lodos hayatı olumsuz etkiliyor AK Partili Sayan, İmamoğlu'nu eleştireyim derken, baltayı fena taşa vurdu Bir il daha ''hükümet istifa'' diyerek sokağa döküldü Cezaevinden çıkan adam eski eşini sokak ortasında dövdü Altında yükseliş trendi bitti mi? Uzmanı açıkladı Rahmi Özkan'ın acı günü