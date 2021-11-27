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  4. Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!''

Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rahatsızlığı nedeniyle" aday olmayacağını öne sürdü.

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