Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor'' Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor'' 06 Ağustos 2023 Pazar Saat: 23:55 Güncelleme: 06 Ağustos 2023 Pazar 23:55 Dr. Eray Güçlüer katıldığı canlı yayında CHP'deki "değişim" tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d008ca1046da56c34ed013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı 2 göçmen teknesi battı: Çok sayıda kayıp var Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı Yine bir ev sahibi-kiracı cinayeti: 2 ölü! Hafta sonu şelale keyfinin sonu korkunç oldu Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak