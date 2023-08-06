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  4. Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor''

Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor''

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Dr. Eray Güçlüer katıldığı canlı yayında CHP'deki "değişim" tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.

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