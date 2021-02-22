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  3. 22 Şubat 2021 10:50

Canlı yayında Doğu Perinçek'i fena ''ti''ye aldı

LDP'nin eski genel başkanı Cem Toker'in TV100'de Hande Aydemir'in sunduğu 'Şimdi Konuşalım' programında Doğu Perinçek, “Güneydoğu’da HDP eriyor, Vatan Partisi oylarını katlıyor” deyince verdiği yanıt olay oldu.

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