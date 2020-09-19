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  3. 19 Eylül 2020 15:15

Canlı yayında dolandırıcılık! ''Üzerinde büyü var'' deyip kitap satıyorlar

Dolunay TV'de kendini Metafizik Uzmanı olarak tanıtan Hakan Kenan'ın sunduğu programda, yayına bağlanan vatandaşlara ''Üzerinde büyü var'' denilerek dini kitap satılmaya çalışılıyor.

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