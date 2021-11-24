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  4. Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı

Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı

Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” programına geçtiğimiz gün Sevgi Öğüt konuk oldu. Adliye çıkışı canlı yayına gelen Öğüt’ün sözleri sonrası stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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