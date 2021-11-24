Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı Canlı yayında duygusal anlar: Ece Üner konuğuna sarılıp hüngür hüngür ağladı 24 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 18:45 Kanal D’nin sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner'in yaptığı “Ece Üner İle Susma” programına geçtiğimiz gün Sevgi Öğüt konuk oldu. Adliye çıkışı canlı yayına gelen Öğüt’ün sözleri sonrası stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619e5e14494bb93bde176c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı CHP'li vekil ''Anneme küfür etti'' demişti... Bakan Soylu'dan yanıt Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin?