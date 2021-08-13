Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Erdoğan'a sufle veren gazeteci o anı anlattı Canlı yayında Erdoğan'a sufle veren gazeteci o anı anlattı 13 Ağustos 2021 Cuma Saat: 10:20 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ve "prompter/sufle" tartışmalarıyla gündeme gelen canlı yayında yaşananları yazdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61161d4e2c3a1263ff265aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında itiraf gibi sözler: AK Parti il başkanlığına 100 cv göndermiş! Bakan Soylu: ''HES patladı'' iddialarını yalanladı Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Bursa'da palet fabrikası küle döndü İETT otobüsü alev alev yandı Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Erzincan-Sivas karayolunda heyelan