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  3. 23 Mayıs 2018 10:17

Canlı yayında Erdoğan'ın oy oranını açıkladı: Yüzde 34

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altay, 24 Haziran seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy alacağı konusunda tahminde bulundu.

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