Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 12:26 ATV'de yayınlanan Esra Erol'da bu sefer Esra Erol'un da duygu seli yaşadığı anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b208ba4912e41d7b3fbbc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı Salda Gölü'nün adı değişti: Artık ''çamur'' gölü Yolsuzluk haberi yapan gazetecinin evine polis baskını Televizyondan görüp başladılar, şimdi siparişe yetişemiyorlar Sağlık Bakanlığı'ndan aşı için yeni klip Çukur 130. Bölüm Fragmanı Kutlamalarda korkunç kaza! Futbolcu otobüsten düştü Bu inanılmaz görüntü Türkiye'de çekildi... Soylu'nun Sedat Peker yanıtı Erdoğan'a mıydı ?