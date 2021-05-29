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  4. Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında Esra Erol'u ağlatan anlar... Gözyaşlarını tutamadı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da bu sefer Esra Erol'un da duygu seli yaşadığı anlar yaşandı.

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