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  4. Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi

Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi

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Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil birbirine girdi. Canlı yayında tansiyon yükselirken Seren Serengil'in çenesi kilitlendi.

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