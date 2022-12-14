Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi 14 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 16:10 Güncelleme: 14 Aralık 2022 Çarşamba 16:10 Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil birbirine girdi. Canlı yayında tansiyon yükselirken Seren Serengil'in çenesi kilitlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6399cb3f53ac58382d16cb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Borcunu ödemeyen belediyenin elektriği kesildi İstanbul'da marangoz deposunda yangın Korku filmi değil gerçek: Kargalar bir mahallenin kabusu oldu Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı Erdoğan'dan Türkmen gazı mesajı: ''Çalışmalara başlamamız gerekiyor'' Mersin'de HDP'li ilçe başkanlarına gözaltı Ek ücret talep eden özel okullar için emsal karar Dev operasyonu Bakan Soylu duyurdu: Yüzlerce gözaltı var! Asgari ücret pazarlığında kritik gün! Bakan Bilgin'den açıklama geldi