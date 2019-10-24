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  3. 24 Ekim 2019 00:15

Canlı yayında gerginlik ! Perinçek ile Saraç arasında sert tartışma

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Doğu Perinçek, Erdal Aksünger ve Necdet Saraç arasında sert tartışma yaşandı.

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