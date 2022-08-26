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  4. Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi

Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi

Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, canlı yayında da gazeteci Barış Yarkadaş ile AK Partili Milletvekili Ali Turan arasında Gülşen tartışması yaşandı.

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