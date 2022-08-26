Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 08:40 Şarkıcı Gülşen'in tutuklanması bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, canlı yayında da gazeteci Barış Yarkadaş ile AK Partili Milletvekili Ali Turan arasında Gülşen tartışması yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63085cccb63d6c39be02ffa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser Gülşen cezaevinde: ''Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var'' Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar Yediemin otoparkındaki aracını almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı Gülşen gözaltına alındı İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!'' MHP'li başkandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür