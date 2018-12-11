  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Aralık 2018 12:08

Canlı yayında hamile eşe dayak ! Çığlıkları tüyleri diken diken etti

Avustralyalı Twitch yayıncısı hamile eşine şiddet uyguladığı görüntüler canlı yayında tüm dünyaya yayınlandı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Şampiyon yurda döndü
Şampiyon yurda döndü
Video Galeri
Dövizle askerlik başvuruları başladı
Dövizle askerlik başvuruları başladı
Video Galeri
Cari denge Ekim’de fazla verdi
Cari denge Ekim’de fazla verdi
Video Galeri
500 bin kişi aynı anda ’kungfu yoga’ yaptı
500 bin kişi aynı anda ’kungfu yoga’ yaptı
Video Galeri
Ermenistan’daki tek cami: Gök Cami
Ermenistan’daki tek cami: Gök Cami
Video Galeri
Paralarını almalarına rağmen patronlarını darp eden Suriyeliler kamerada
Paralarını almalarına rağmen patronlarını darp eden Suriyeliler kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM