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SINIRDAN ACI HABER GELDİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
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  3. 10 Ekim 2019 16:55

Canlı yayında havan saldırısı !

PKK/PYD'li teröristlerin Kamışlı'dan Nusaybin'e atmak istediği havan mermisi kısa düşerek yine Kamışlının sınıra yakın bir bölgesine isabet etti. O anlar canlı yayın için hazırlık yapan kameralara böyle takıldı.

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