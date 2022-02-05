Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı 05 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 11:20 Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında işlenen aile dramı sırasında canlı yayındaki küfür ortalığı karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fe33450beddc5c0f07efe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! İstanubl'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...'' Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: Polis şaka öyle yapılmaz böyle yapılır dedi Turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü Sinirlenip yol ortasında aracını yaktı Kamera hırsızı papağan kendi uçuşunu kameraya aldı İstanbul'da ''sosyetenin kafesine'' silahlı saldırı! Yaralılar var Aleyna Tilki'nin ''yataktan'' paylaşıp iddiaları yalanladı