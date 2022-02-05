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  4. Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında işlenen aile dramı sırasında canlı yayındaki küfür ortalığı karıştırdı.

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