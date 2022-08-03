Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilan etti: ''2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım!'' Canlı yayında ilan etti: ''2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım!'' 03 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 14:05 Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında "ben Türk milletçilerini adaysız bırakmayacağım, aday olacağım" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ea567dff769c016a6f4c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilerden 7.500 TL'lik promosyona hücum! Sıranın sonu gelmedi Bir yabancı uyruklu sapık daha! İğrenç tacizi sosyal medyada paylaştı Memur emeklisi vatandaş öyle bir işe kalkıştı ki... Aylık kazancı 30 bin TL! Arnavutköy'de 'yan baktın' kavgası: Birbirlerine sopalarla saldırdılar Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada Vicdansız! Köpeğini tekmeledi, yetmedi kaldırıp yere savurdu Japonya'da sel felaketi! Bir bölgeyi yuttu Onlar Türkiye'nin gözbebekleri! Nesilleri tehdit altındaydı, 30 yavru birden doğdu İstanbul'da ''Aedes'' tehdidi! Vatandaşın kabusu oldular