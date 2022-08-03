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  4. Canlı yayında ilan etti: ''2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım!''

Canlı yayında ilan etti: ''2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım!''

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında "ben Türk milletçilerini adaysız bırakmayacağım, aday olacağım" diyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti.

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