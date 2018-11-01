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  3. 01 Kasım 2018 15:18

Canlı yayında ilginç açıklama: Allah'ı çok görürüm

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, canlı yayında ''Allah'ı çok görürüm'' diyerek tartışılacak bir açıklamaya imza attı.

Bilgin Pro
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