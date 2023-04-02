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Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek...

TRT Haber akşam bülteninde yaşanan ilginç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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