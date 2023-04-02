Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek... Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek... 02 Nisan 2023 Pazar Saat: 16:55 TRT Haber akşam bülteninde yaşanan ilginç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6429894d5c51b856ed62ee13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi İstanbul'da otomobil alev topuna döndü Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı! Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada