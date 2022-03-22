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  4. Canlı yayında ilginç anlar: Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'a kahkaha attırdı

Canlı yayında ilginç anlar: Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'a kahkaha attırdı

Buket Aydın, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında Tansu Çiller'le ilgili soruya verdiği cevap sonrası kahkaha attı.

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