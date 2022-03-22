Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç anlar: Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'a kahkaha attırdı Canlı yayında ilginç anlar: Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'a kahkaha attırdı 22 Mart 2022 Salı Saat: 22:45 Buket Aydın, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında Tansu Çiller'le ilgili soruya verdiği cevap sonrası kahkaha attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623a2754d574b424fb53ecf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehrin ortasında tank savaşı böyle görüntülendi Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor Erdoğan, Hollanda Başbakanı'nı kabul etti Rus askeri ülkesini 10 bin dolara sattı Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı