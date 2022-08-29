Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 21:50 A Spor'da Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu programında ilginç anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630d0a6ba4eb7322290d0c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı Bensu Soral ve Edis'in sarmaş dolaş halleri düğünün önüne geçti Emeklinin çilesi bitmiyor: Emekli promosyonu için bankalara akın ettiler Sanayi sitesinde korkutan patlama Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Okullar açılıyor, harcamalara dikkat Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddiası Gülşen cezaevinden tahliye edildi e-Devlet'ten başvurdu: İsmini Ghezzal olarak değiştirecek