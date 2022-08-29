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  4. Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi

Canlı yayında ilginç anlar: Kedi, yorumcuyu patiledi

A Spor'da Çiğdem Ceylan'ın sunduğu Sabah Sporu programında ilginç anlar yaşandı.

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