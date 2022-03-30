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  4. Canlı yayında ilginç anlar: Pantolonu yırtıldı, bantlayıp devam ettiler

Canlı yayında ilginç anlar: Pantolonu yırtıldı, bantlayıp devam ettiler

Jürisi olduğu programda pantolonunun azizliğine uğrayan Katy Perry'e jüri üyesi arkadaşları yardım etti.

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