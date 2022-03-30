Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç anlar: Pantolonu yırtıldı, bantlayıp devam ettiler Canlı yayında ilginç anlar: Pantolonu yırtıldı, bantlayıp devam ettiler 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 21:10 Jürisi olduğu programda pantolonunun azizliğine uğrayan Katy Perry'e jüri üyesi arkadaşları yardım etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62449d0d2bddd0530e01c013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti asgari ücrete ek zam, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için tarihi açıkladı Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini havaya uçurdu 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde dehşet saçtı Skandal olay: Polis memuru, görevi sırasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye: ''Birbirinizin yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz?'' Kadın yolcudan minibüs şoförüne ''Will Smith'' tokadı! MAK Araştırma Başkanı son anketi ''hiç bir zaman böyle bir oran görmedik'' diyerek açıkladı Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş... Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada