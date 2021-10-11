Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı 11 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 13:40 İletişimci yazar Canten Kaya, Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Kaya, Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616414b6ac30b814157b8673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce koronavirüs sanıldı, gerçek başka çıktı! ''Hayatta kalabilmesi mucize'' Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı Petrol tesisinde büyük yangın İstanbul'da tepki çeken görüntü! ''Böyle tavuk mu satılır'' Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü İstanbul'un göbeğinde korkunç anlar: Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı!