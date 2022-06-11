Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? Canlı yayında ilginç soru: Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim, ne yapmalıyım? 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 15:05 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a485150b23ad5c5f526113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da yağmur hayatı felç etti: Çatılar kulübeler uçtu, evleri iş yerlerini su bastı Motokuryeden minibüs bekleyen kadına taciz İçişleri genelgesinin üzerinden 24 saat geçmeden yine aynı rezalet! Onuncu Yıl Marşlı, Atatürk bayraklı mezuniyet töreni birilerini rahatsız etti Üniversiteden ünlü DJ'ye ''sen misin 100 bin üniversiteliye İzmir Marşı okutan'' cezası Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı